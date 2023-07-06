【官宣】安歷基同PSG簽約2年　麥巴比去留將揭曉

法甲冠軍巴黎聖日耳門(PSG)正式宣布聘請西班牙名帥安歷基執教，雙方簽約2年，年薪為1,200萬歐元(約1億港元)，確定教練人選之後，PSG會長艾卡理化表明，球星基利安麥巴比如果想留隊，就必須續約，否則今夏一定出售佢。

安歷基教波生涯最威水係2014/15年球季率領巴塞隆拿成為歐聯、西甲及西班牙盃「三冠王」，但佢之前執教西班牙國家隊，卻喺上年12月世界盃16強出局，最終黯然離任，直至近期獲得PSG接洽。據悉呢位53名帥曾於6月28日及29日前往巴黎，參觀PSG嘅訓練基地，並開始規劃新一季大軍陣容及季前操練日程，安歷基喺記者會上豪言PSG將會成為偉大球隊。

記者會上另一個焦點係關於基利安麥巴比去留問題，PSG會長艾卡理化話：「我哋立場好明確，如果麥巴比想留隊，就必須續約，我哋絕對唔可以畀世界上最佳球員免費離開。」麥巴比只剩下1年合約，早前已表明唔會續約，如果佢唔改變主意，意味PSG極大機會今夏出售佢，盛傳皇馬及曼聯都有意收購呢位24歲法國射手。