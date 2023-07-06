港超聯　「東方足球隊獎學金獎勵計劃」公布首屆得獎者　

港超聯球隊東方周四（6日）宣布，首屆「東方足球隊獎學金獎勵計劃」由兩位U16梯隊球員蕭政及高銘浩奪得，兩人來季將會加入一隊，參與一隊操練甚至有機會出戰港超賽事。

東方青訓總監黃鎮宇希望計劃令外界了解到職業足球的出路，為港足培訓人才：「自己曾是精英運動員，當年亦受惠於體院的運動員獎學金計劃投入全職訓練，在獲得資助和栽培下，才能有機會成為職業足球員。有見及此，會方透過採用當中部分的模式，幫助現今的青少年能在足球路上發展所長，為本港足壇培訓人才，更可以讓家長都藉此看到足球能帶來的未來和希望，讓更多人了解職業足球是有出路。未來會方將不斷創新，並積極謀劃更多類似計劃，全力幫助和支持青少年於足球事業上的發展，從而推動足運發展，長遠助本地球壇再次騰飛。」

球隊又指，盼望透過計劃上的資助為得獎者家庭減輕生活開支，更為本地青少年提供更多機會及清晰的方向，於足球路上發揮才華，幫助他們提升至職業水平層面，為本地社會培育更多未來棟樑，在將來學有所成時回饋球會以至本地足壇。