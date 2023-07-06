巴塞斟掂18歲巴西射手　做羅拔佬接班人

西甲勁旅巴塞隆拿一向係巴西球員嘅樂土，經典「4R」羅馬里奧、李華度、朗拿度、朗拿甸奴都係效力巴塞期間創出事業顛峰。巴塞新總監迪高繼續推行呢項傳統政策，斟掂巴西新星洛基費拉拿，雙方將簽約6年，並於明年1月正式加盟。

西班牙《世界體育報》及「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)不約而同，指巴塞隆拿已經同帕拉尼恩斯達成協議，收購呢支巴甲球隊嘅18歲前鋒洛基費拉拿，準備將佢打造成羅拔利雲度夫斯基接班人。

帕拉尼恩斯上年4月用430萬歐元(約3,700萬港元)解約費，向高士路買斷前鋒洛基費拉拿，呢位身高1米72嘅前鋒技術全面，走位靈活，上季巴甲有5球進帳，並協助帕拉尼恩斯打入上年南美自由盃決賽，可惜不敵法林明高。

洛基費拉拿今年2月協助巴西小國腳奪得U20南美洲國家盃冠軍，射入6球，同隊友安祖山度士，並列射手榜第1位，實力超晒班，吸引巴塞隆拿注意，估計轉會費為4,500萬歐元(約3.8億港元)。