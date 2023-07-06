「新王子」有望回歸意甲　搵寸王報仇

曾經有「新羅馬王子」之稱嘅尼高路辛尼奧路因為紀律欠佳，加上同羅馬教練摩連奴不咬弦，今年2月被出售去土耳其球隊加拉塔沙雷，但呢位24歲前鋒畢竟屬於近年意大利球壇少數天才橫溢球員，費倫天拿、祖雲達斯、AC米蘭都計劃簽入佢。

由於當時羅馬急於出售尼高路辛尼奧路，僅向加拉塔沙雷收取1,500萬歐元(約1.27億港元)固定轉會費及1,000萬歐元(約8,480萬港元)浮動轉會費，屬於大平賣，呢位意大利國腳為加拉塔沙雷上陣11次射入5球及1次助攻，亦獲得意大利國家隊主帥文仙尼重召，參加早前歐國聯決賽周，協助意大利獲得季軍，重新吸引意甲球隊注意。

費倫天拿、祖雲達斯、AC米蘭都係潛在買家，意大利《天空體育》記者Luca Cill爆料，指費倫天拿已經接觸尼高路辛尼奧路，遊說佢加盟。不過，辛尼奧路要求有正選位置，先至考慮加盟「紫合百」，成為雙方一大分歧，畢竟費倫天拿鋒線上嘅盧卡祖域、卡比爾、尼高拉斯干沙利斯過去一季表現出色，即使尼高路辛尼奧路加盟，要搶到正選並唔容易。