香港東方籃球隊宣布　巴拿莫域加盟擔任主教練

香港東方籃球隊新帥人選揭盅！球隊周四（6日）正式宣布香港球迷熟悉的巴拿莫域（Mensur Bajramović）加盟擔任主教練，接任已約滿離隊的柏利施域。57歲的巴拿莫域將執掌球隊帥，帶領「藍軍」於銀牌及聯賽爭取佳績。

波斯尼亞籍的巴拿莫域曾於2018-2021年擔任南華主教練，他把歐洲籃球的思維帶來香港，並以嚴謹態格、強度防守及高效進攻等訓練方法見稱。他形容自己十分滿意過往在港的生活，明白香港東方是香港一支專業及有實力的職業籃球隊，並且認為可以協助東方繼續進步。Mensur說：「我特別興奮執教這支職業球隊。不論是管理層、一隊和青年隊，架構完善且有系統，一直非常期待有機會跟大家合作。」

Mensur上任後首先希望能夠令到球隊更團結，成為一個大家庭，真正做到One For All：「我希望每位球員不論在練習或比賽都會為隊友拼命，我亦會將練習的強度高於比賽。」他補充：「球隊現時的狀態保持得非常好，雖然距離開季時間十分短，希望球隊在現有基礎上逐步提升，向冠軍進發。」

巴拿莫域教練生涯

1998 開始教練生涯，助教 KK Celik (Bosnia聯賽)

2001 Bosnia國家隊助教

2003 主教 KK Bosna

2008 開始轉去中東執教 Syria- Jalaa Sporting Club

2011 Syria 國家隊教練

2017 Saudi Arabia 國家隊教練

2018-2021 南華隊教練