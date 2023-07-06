主場3連勝！小阿根廷人再搶Ｗ

周五(7日)凌晨至朝早有多場阿甲聯賽，精選推介小阿根廷人主場迎戰科爾多瓦學院。小阿根廷人主場3連勝，兩位射手李安納度希利迪亞及加比爾艾華路斯近期火力全開；反觀作客嘅科爾多瓦學院近6場作客全部輸波，表現高下立見，捧小阿根廷人主勝穩陣。（周五早上6時開賽）

小阿根廷人近兩仗雖然分別於南美自由盃及聯賽輸波，不過兩場都係作客，今次返到主場相信係另一回事。

查實小阿根廷人近期多數靠主場搵食，近3次主場出擊皆贏波而回，前鋒李安納度希利迪亞喺呢3場勝仗當中，射入2球及交出2次助攻，另一箭頭加比爾艾華路斯亦有2粒進帳，有佢兩位喺度唔愁冇波入。加上球隊經歷作客兩連敗，谷住一肚氣，趁住地頭出擊，自然要省番靚個金漆招牌，攀升更高聯賽排名。

科爾多瓦學院實力一般，現時排聯賽榜下游，本身人腳已經同小阿根廷人有段距離，最大鑊係球隊作客成績非常差，近6仗聯賽作客全部輸晒，6場夾埋入得兩粒，合共失14球，演出攻不銳守不穩，幾乎任由對手宰割，今仗造訪小阿根廷人，難望全身而退，睇怕又要放低3分。