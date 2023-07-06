亞洲大學生水球邀請賽　理大強勢殺入決賽

由香港理工大學主辦、信興教育及慈善基金贊助的亞洲大學生水球邀請賽，今日（6日）繼續於祁廉桐游泳池舉行。東道主理大力挫華南農業大學，小組兩場全勝，以首名晉級周六（8日）決賽，將與韓國體育大學爭奪冠軍。

理大日前險勝順天堂，只要順利擊敗華農，即可晉級決賽。作為本地大專盟主，理大13人陣容中有6個港隊成員，相比成立3年的華農，無論人腳、技術或經驗都高出一班，早早拉開6：1，換入後備吸取經驗，點點開花下，大勝17：5，距離冠軍只差一步。

理大隊長劉學譽首節攻入3分後，大部分時間坐在場邊，他坦言為決賽留力，樂見小將發揮不俗：「大家跟足教練部署，充分發揮所長，幾乎所有人都有入球。」劉學譽上場拉傷右手，今場需要「紮住上」，他透露傷勢沒有大礙：「很久沒打過這麼高強度的比賽，上場一時適應不到，拉傷右手。休息了一天，看了物理治療，暫時都OK。」

劉學譽是港隊成員，又入選杭州亞運名單，見慣大場面，但認為以「大學生」身份比賽別具意義：「我是亞運名單中年紀最小的，卻是理大隊長，角色很不一樣。我們無份打世大運，很難得大四這年，可以用大學生身份與亞洲大學交流。」展望周六決賽，他用一句話鼓勵隊友：「把握機會，贏冠軍！」