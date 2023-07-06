亞洲大學生水球邀請賽　中大經歷震撼教育繼續前行

今日（6日）亞洲大學生水球邀請賽，香港中文大學以1：31不敵韓國體育大學，小組兩場全敗。光看比數，可謂一場「屠殺」，但中大主教練郭秉宗視為寶貴一課。

賽事主辦方香港理工大學，原本邀請中日韓5間大學參加，惟清華大學深圳國際研究生院退出，由香港中文大學頂上。因部分隊員出國，中大只有10人輪換，傷兵甚至需要「紮住上」，加上實力懸殊，第四節才由張梓軒「開齋」，以1：31不敵韓國體育大學，連同日前輸給新潟產業大學，在B組墊底出局。

中大主教練郭秉宗直言，球隊與亞洲大學水平有別：「從賽果看出，實力的確有段距離。張梓軒是全隊唯一的港隊成員，幸好最後執番一球，不用捧蛋。」他認為差距源於訓練時間：「對方是體育大學，練水時間以年計。相反我們很多人大學才接觸水球，只要有興趣，就算游水差，也歡迎一起練習。」

雖然中大全場捱打，但郭秉宗一直在場邊鼓勵球員，他認為結果不是最重要：「做好能力所及的事，把訓練學以致用，個人成長比分數更重要。」他希望球員藉着這場「震撼教育」繼續前行：「這是非常寶貴的經驗，中大沒到過海外比賽，香港水球圈子很小，對手來來去去都是同一班人。今次對到日本、韓國，他們打法完全不同，我們以往只在電視看過。希望球員看清自己不足，繼續努力，起碼提升到可以一拚的水平。」