雙外援合轟近50分　香港金牛兩連勝

香港金牛周四（6日）於修頓場館出戰第2場「全國男子籃球聯賽」，與河南賒店老酒交手。最終金牛憑兩位外援坎普和蘇萊蒙，分別攻入27及20分，以106:95擊敗對手，連贏兩場。

揭幕戰旗開得勝的香港金牛，正選與上場未有變動，開局即有坎普憑上籃取得6分，加上梁兆華及畢繼光雙雙建功，隨即打出一段10:3，逼河南叫暫停。不過金牛火力未減，拉開分差至18:5，其後陳雨生及河南的賈嘉鍇各自射入兩記3分，金牛首節領先34:23。

日前加盟金牛的外援蘇萊蒙到第2節兩罰中一，首度為球隊得分，不過河南於這節加強壓逼，手感亦有所回暖，並於埃利斯在籃底放入兩分後，一度反超39:38。金牛之後加強防守，成功反超，加上孫巍籃底附近壓哨射入，助球隊領先52:50完上半場。

換邊後戰況依舊緊湊，坎普中距離搏得「and1」，以及蘇萊蒙快攻灌籃得手，不過河南有約翰遜及馮博帆射入3分還以顏色，領先71:64，金牛之後力追至73:76落後進入最後1節。雙方都第4節繼續膠着，蘇萊蒙及孫偉博於3分線外建功後，再為球隊反超至92:86，逼得河南請求暫停。金牛暫停後延續強勢，拉開至雙位數差距，河南尾段嘗試全場壓逼，惟未能平反敗局，金牛以106:95取勝，開季兩場全勝。