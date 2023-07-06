看好球隊前景　蘇萊蒙：天空才是極限！

香港金牛周四（6日）「全國男子籃球聯賽」擊敗河南賒店老酒，其中周三才首次與球隊操練，是役隨即攻入20分，助球隊再贏1場的蘇萊蒙坦言，受時差影響仍感到非常疲憊，但有信心球隊上力後前途一片光明。

蘇萊蒙第1節後備登場上演地標戰，並於第3節逐漸進入狀態，不但幾次利用Crossover製造空位，更於當節快攻灌籃成功，帶起全場氣氛。這位上季效力土耳其聯賽的外援賽後指，目前仍受時差影響以致較疲倦，對今場有不少上陣時間感到驚喜，慶幸隊友十分相信自己：「上半場未能發揮正常水準，幸好隊友不斷鼓勵我，結果到下半場開始上力，最終順利取勝。」他亦讚揚香港球迷十分熱情，使球員更有動力比賽：「部份歐洲國家對籃球並不熱衷，但這裡的球迷非常熱情，令我更加想打啲靚波畀球迷睇。」

談到今場首度與隊友在正式比賽合作，蘇萊蒙賽後不忘稱讚球隊實力頗高，認為大家只要保持努力，將會取得了不起的成就：「球隊實力相當不俗，有潛質走得更遠，我相信只要我們每日都努力練波，天空才是大家的極限！」他也呼籲球迷繼續支持球隊，揚言會打好每場波，讓球迷滿載而歸。