【官宣】皇馬天價簽18歲天才　巴塞爭輸兼受辱

西甲班霸皇家馬德里周五(7日)宣布，成功簽入費倫巴治18歲天才艾達古拿，呢位土耳其國腳原本已非常接近簽約巴塞隆拿，不過皇馬喺最後關頭突然出手，並答應喺違約金之外支付巨額簽字費，順利喺巴塞隆拿手上搶人。據報艾達古拿會直接進入皇馬一隊，並隨隊展開季前集訓。

可擔任進攻中場同右翼嘅艾達古拿，上月歐國外成為土耳其史上最年輕入球者(18歲114日)，被視為歐洲球壇未來巨星，由於佢同費倫巴治合約內有買斷條款，即刻引嚟豪門爭奪，巴塞上星期已派總監迪高去伊斯坦布爾斟介，並同意收購後將艾達古拿借番畀費倫巴治1年，雙方火速達成協議。

不過最後關頭，皇馬突然殺入啟動違約金條款，轉會決定權落喺艾達古拿手上，呢位天才球星最終決定加盟皇馬，並即時簽約6年，據報佢嘅選擇令巴塞同費倫巴治都非常憤怒。土耳其傳媒爆料，皇馬會向艾達古拿爸爸額外支付1,500萬歐元(約1.27億港元)簽字費，可能係贏出呢場爭奪戰嘅關鍵。

費倫巴治隨後公布轉會費細節，皇馬會先支付2,000萬歐元(1.7億港元)，另有1,000萬歐元(約8,500萬港元)獎金條款，總值3,000萬歐元(約2.55億港元)轉會費，打破土耳其聯賽史上最高轉會費紀錄，舊紀錄係愛華頓喺2017年用2,250萬歐元(約1.9億港元)簽辛克杜辛。

艾達古拿將會跟皇馬一隊展開季前集訓，巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞率先歡迎佢加盟，而且仲嘲諷巴塞爭輸：「又一個球員選擇咗加盟世界最佳球會。」