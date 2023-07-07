賽會阻止打到凌晨　梅萊爭嚐大滿貫200勝要等等

英國名將梅萊周五在溫網僅差一盤，就可以自2017年後再次躋身男單第3圈。他於周四與希臘名將西西帕斯的爭逐，因比賽賽至太夜，賽會決定暫停並延期進行，而梅萊當時在總盤數領先2比1。

梅萊與西西帕斯的爭逐相當激烈，首兩盤都是要打至刁時局才能分勝負，但結束了第三盤，二人已爭逐了2小時53分鐘，梅萊當時以6比7(3比7)、7比6(7比2)、6比4領先，然而當地的時間已經是晚上10時38分，距離賽會規定的晚上11時前要停止比賽的指引不足半小時，相信在短短時間內不足完成這場賽事，所以賽會決定延至周五續戰。

這一刻令人想起36歲的梅萊今年初在澳網男單次圈，要打足近6小時，並且賽至凌晨4點才結束比賽的一幕。梅萊與西西帕斯過往在ATP的對壘戰績各勝一仗，最近一次是西西帕斯在2021年美網獲勝。

作為兩屆溫網盟主的梅萊目前在溫布頓擁有61勝12負的紀錄，而周五他將爭取自2022年6月後首次擊敗世界TOP5的目標，並希望可以取得大滿貫第200勝，成為網壇史上第8人。

至於兩屆法網亞軍的挪威名將魯特，不擅草地，周四面對憑外咭參賽的英國奇兵博迪，終以4比6、6比3、6比4、3比6、0比6落敗，64強止步。