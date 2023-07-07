【官宣】格列沙加重返德甲　跟阿朗素搵食

阿仙奴周五(7日)宣布，瑞士中場格列沙加結束7年「兵工廠生涯」，以2,500萬歐元(約2.13億港元)轉會費轉投利華古遜。格列沙加過去曾經喺慕遜加柏效力4年，今次重返德甲唔會陌生，而且喺利華古遜跟另一西班牙教練沙比阿朗素搵食，相信適應唔會有問題。

30歲嘅格列沙加7年前加盟阿仙奴，最初表現受到批評，2019年更曾經受唔住球迷謾罵，喺球場上公然發脾氣，令佢被褫奪隊長職務，當時格列沙加幾乎離隊，但阿迪達上任後為佢改頭換面，近2季演出大獲好評。隨住阿仙奴重建中場，傳聞迪格蘭賴斯已接近加盟，阿仙奴亦接納格列沙加重返德甲嘅意願，據報佢同利華古遜簽約5年。

有趣嘅係，利華古遜教練沙比阿朗素，同阿迪達係多年好友，擁有接近嘅足球理念，格列沙加將會成為利華古遜中場核心。利華古遜總監路菲斯喺簽約儀式後表示：「我哋引入咗一個絕對頂級球員，格列沙加喺球場上嘅能力人人可見，但佢喺更衣室內嘅領袖能力，喺球壇好少人能夠相比。」