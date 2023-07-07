艾珊妮嘉溫網迎155大滿貫W　寄語年輕人勿忘初心

白羅斯名將艾珊妮嘉周四在溫網迎來生涯大滿貫的155場勝仗的紀錄，成為女子球壇第12位做到這個成就的球手，她賽後有感而發，並寄語年輕一輩勿忘初心！

33歲的艾珊妮嘉自2006年起開始參加溫網，比起16歲的安祖娃(Mirra Andreeva)出世還早一年，今年是她第15次出戰，去年因為俄烏戰火被禁賽的她，今年重回這項草地大滿貫表現相當有決心，周四她以直落兩盤6比3、6比0淘汰阿根廷的普多露絲嘉，與安祖娃携手闖入女單32強。

她賽後笑言：「今仗對我有點困難。」面對一代又一代的年輕球手，這位前世界「一姐」最寶貴就是其經驗，「熱誠是我其中一樣可以幫到年輕一輩，我可以分享經歷，我從不告訴別人應該做什麼、如何做，但如果有人需要一些建議，我是非常樂意幫助。」

「我是一個喜歡發問的人，我會不停問自己，保持發問、保持學習，永遠不停地學習。」下一仗艾珊妮嘉將面對俄羅斯的卡莎姬娜，並且將與Beatriz Haddad Maia夥拍女雙，「我希望提一提年輕少女們，要不斷發問，別要因為其他人想你做什麽而做；為何你喜歡打網球?真是喜愛它嗎?有樂趣嗎?這一切都是取決於你自己。」