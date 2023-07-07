【阿甲】紐維爾舊生和波必修科

聽朝阿甲中下游對決，CA科爾多瓦中央主場硬撼紐維爾舊生。CA科爾多瓦中央攻力疲弱之餘，亦勁旺和波，遇上「同道中人」紐維爾舊生，隨時又和氣收場，不妨直取和波。（無綫myTV SUPER周六早上8時30分直播）

CA科爾多瓦中央依家喺阿甲只排第18位，踢咗22仗聯賽，入得17粒咁大把，未計周中賽事，係阿甲入球能力第3低嘅球隊之一。CA科爾多瓦深明自己攻力疲弱，踢法刻意加強防守，佢哋近3仗聯賽入得1球，而且全部打和，包括與甘拿斯亞同前列分子聖羅倫素互交白卷，非常守得。

另一邊廂，紐維爾舊生雖然排名較高，但之前要兼顧南球盃，疲於奔命，各項賽事近6仗錄得1勝5和，單計近4仗更加全部打和，其中上仗落後兩球劣勢下，仍逼和甘拿斯亞2比2，若果只計近4仗聯賽作客，亦3度與對方握手言和，今仗兩支同道中人狹路相逢，隨時又一團和氣，和波值得捧場。

直播表

周五 6:30pm 韓職 濟州聯 對 FC大邱

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周六 8:30am 阿甲 CA科爾多瓦中央 對 紐維爾舊生

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