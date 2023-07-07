香港隊　各青年梯隊展開本地集訓

各級梯隊將於7月16日起展開集訓。（HKFA圖片）

為備戰2023年東亞青年運動會，香港18歲以下代表隊即將在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行本地集訓，足總周五（7日）公布26人初選名單，多名港超兵亦有份入選。

26人大軍名單中，不乏多名港超兵，當中包括傑志中場袁振謙、港會後衞周子謙、標準流浪翼鋒陳耀祖等，集訓將於7月16日至8月5日展開，以備戰8月16日至23日在蒙古首都烏蘭巴托，舉行的東亞青年運動會。

除此之外，足總同日表示港隊U14及U15，同樣各自挑選了22名球員，並由7月16日起於FTC進行本地集訓，直至月尾。

U18 26人初選名單如下：

門將：劉偉翰、潘尚希、石皓心

場區球員：陳浩嘉、陳耀祖、趙正宇、周軒瑜、周子謙、戴子軒、何東霖、林千裕、 劉浩揚、李俊霆、梁嘉聰、梁立天、梁羿童、馬阡皓、馬 斐、胡賢沐、 吳宇曦、曾俊軒、黃琛喆、嚴天健、楊棟棋、庾泳棋、袁振謙

U15 22人名單如下：

門將：張立衡、許栢瑋、楊洛謙

場區球員：張栢榮、張堯軒、秦宇灝、蔡朗希、封天詠、高銘浩、許肇中、林柏燃、 林峻穎、劉胤男、李兆軒、連朗狄、吳瑞君、冼蔚喬、蕭 政、張泳洋、 黃溢軒、王逸朗、姚子亮

U14 22人名單如下：

門將： 梁祐騫、鄧沛諄、黃溢進

場區球員：陳傑智、陳育培、張廷智、鍾浩揚、許天洋、林雋堯、林旳南、劉浩揚、

劉溢嵐、梁祉賢、莫嘉宏、彭慶瞵、潘永祺、唐禹靖、蔡沛羲、童祈樂、黃安游、黃曉信、黃曉揚