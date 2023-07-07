新季外籍領隊比率破紀錄　狂牛勢力英超最惡

英超大量引入外國球星唔係咩新鮮事，不過新一季將會出現另一新景象，20隊只得4個英格蘭本土領隊，比率係英超史上最低（20%）！相反由曼城領隊哥迪奧拿掀起嘅「狂牛旋風」橫掃英超，2023/24球季英超竟然有5隊係由西班牙領隊「揸旗」，壓倒本土幫成為英超領隊最大勢力。新一季英超百花齊放，除西班牙（5人）、英格蘭（4人）同威爾斯（2人）之外，仲有9個嚟自五湖四海嘅領隊（見表）。回顧英超歷來領隊文化，唔同地域嘅領隊都喺英超留下烙印，令英超更多姿彩。

●西班牙傳控派橫行受追捧

英超球隊由傳統英式踢法轉型到歐陸控球戰術，西班牙領隊居功不少。自2004年賓尼迪斯執教利物浦開始，英超每年都有至少1個西班牙領隊任教。肥賓曾幫利物浦贏歐聯冠軍、為車路士贏歐霸冠軍，馬天尼斯執教韋根同愛華頓亦得到唔少好評，亦有桑迪拉莫斯執教熱刺嘅失敗例子，但無損英超對西班牙教頭愈嚟愈熾熱嘅追求。

師徒爭冠+艾美利引爆熱潮

2016年哥迪奧拿頂住「世界最佳」名銜登陸曼城，5次贏得英超打造出「藍月王朝」，同時將呢股西班牙風推上高峰。阿仙奴2019年委任哥迪奧拿嘅「徒弟」阿迪達執教，上季已成為曼城最大挑戰者，呢對西班牙師徒對決成為英超焦點；前阿仙奴領隊艾美利上季重返英超，令阿士東維拉脫胎換骨兼打入歐洲賽，同樣令人期待。狼隊上季中請到前西班牙國家隊主帥盧比迪古領軍，加上般尼茅夫上月聘請西甲少帥伊拉奧拿上任，相信呢股狂牛旋風嘅威力將有增無減。

●法國革命無以為繼

英超成立初期教壇比較排外，雲格初來甫到時，甚至畀報章大字標題以「誰」來諷刺，幸好這名法國「教授」有料到，自1996年赴英倫後，執教阿仙奴足足22年，3奪英超冠軍及7捧英足盃，包括2004年聯賽全季不敗，佢簽入多名法國球員，例如韋拉、亨利、皮利斯等大獲好評，同時打開咗「外教」闖英超嘅大門，尤其係法籍領隊，都因着雲格有口皆碑而獲英超列強邀請。

除雲格侯利亞外冇個掂

不過呢場「法國革命」無以為繼，除咗已故教頭侯利亞2001年率領利物浦榮膺5冠王，取得短暫成功外，之後亦未能復興紅軍，2010年佢重返英超接掌阿士東維拉，可惜一季後因健康理由請辭。其餘都冇個掂，其中韋拉踏入2023年，各項賽事領軍共12仗未贏過，令水晶宮一度陷入降班漩渦，最終佢喺3月中被炒，反而及時止跌護級成功，好明顯未夠班。

●「葡友」冇個做得長

一講到英超嘅葡萄牙籍領隊，第一個諗起嘅一定係摩連奴，呢位世界級名帥縱橫歐洲足壇20多年，捧盃無數，喺英超就教過車路士、曼聯同熱刺，佢嘅成功亦令多位葡籍教練到英超搵食，包括保亞斯、紐奴、般奴拿治、馬高施華等，然而呢班「葡友」有個共同特點，就係冇個做得長。

寸王4次教英超皆被炒

先講最成功嘅摩連奴，佢叫「寸王」或「摩dad」，贏過3次英超冠軍，但仲有個花名叫「違約金獵人」，喺英超4個時期執教3隊都係被炒收場，保亞斯喺車路士同熱刺都係短暫執教，紐奴喺熱刺任期更少於3個月，般奴拿治喺狼隊、馬高施華執教愛華頓都有同樣經歷。

●費Sir國王撐起蘇格蘭幫

蘇格蘭勢力喺英超成立初期舉足輕重，最成功嘅毫無疑問係曼聯傳奇領隊費格遜，除咗兩奪歐聯外，單計英超佢曾征戰過20季，並且13度捧走冠軍獎盃，其中兩次締造3連霸，兩項都係英超紀錄，為紅魔一統天下奠定基石，地位超然，而費Sir喺2013年欽點嘅接班人兼同鄉莫耶斯，雖然接手曼聯慘淡收場，但佢喺2005年協助愛華頓取得歐聯入場券，以及上季率領韋斯咸勇奪歐協聯錦標，絕不簡單。

莫耶斯格拉咸都有盃捧

作為費Sir其中一位死對頭，「國王」杜格利殊不但在英超成立前嘅英甲時期，帶領利物浦橫掃英倫，之後轉教布力般流浪，更喺1995年煞科日力壓曼聯封王，成為英超成立頭5季，唯一打破紅魔連霸局面嘅球隊，唔講得笑。另一位蘇格蘭教頭格拉咸，儘管未贏過英超冠軍，但1993年佢協助阿仙奴捧走英聯盃同英足盃，成為首支國內盃賽雙料冠軍嘅球隊，翌年更首奪歐洲盃賽冠軍盃，之後輾轉叛投北倫敦死敵熱刺，亦喺1999年成功染指英聯盃。

●意大利籍教頭冠軍保證

意大利籍領隊多年來喺英超建立「冠軍主帥」招牌，至今已經有4人協助所屬球隊捧英超冠軍，當中最經典一定係文仙尼於2011/12年球季率領曼城最後一刻贏波，憑較多淨得球力壓同分曼聯，令「藍月亮」相隔44年再嘗頂級聯賽冠軍滋味。至於雲尼亞里亦不遑多讓，協助李斯特城創造奇迹，奪得2015/16年球季英超冠軍。

車仔最愛意國主帥

值得一提，意國主帥非常旺車路士，安察洛堤、干地都幫車仔捧過英超冠軍，迪馬堤奧執教下贏過歐聯及英足盃冠軍，至於維埃里領軍時期亦奪得英足盃及英聯盃等錦標。此外，現時白禮頓領隊迪薩比帶領球隊創出佳績，備受好評。

●德國系逼搶由高普響名堂

自從哥迪奧拿嘅控傳踢法近年雄霸英超，唯一能夠同佢抗衡嘅，就係兩位德國籍主帥高普同杜曹嘅「高位逼搶」，一種源自德國「逼搶之父」蘭歷克提倡嘅打法。德國領隊過去在英超唔算成功，馬加夫嘅富咸、法基嘅諾域治都未有留下痕迹，直至高普2015年入主利物浦，佢嘅踢法同對球隊嘅改造，改變咗英超格局。

2019/20破哥帥傳控壟斷

雖然曼城近6年5奪英超，但如果細心留意，佢哋2019至20年失冠嗰季，就係由利物浦奪冠，再睇2018至19年同2021至22年兩季，利物浦都只係僅輸1分畀曼城。至於杜曹帶領嘅車路士，除咗每年都順利打入前4，仲喺2020至21年歐聯決賽「英超打吡」擊敗曼城封王。至於曾短暫執教曼聯嘅蘭歷克，雖算係高普同杜曹嘅啟蒙，但成績反而唔及兩位「徒弟」。

●荷蘭幫冇成績名帥一樣頹

荷蘭籍領隊喺英超歷史上，並唔算成功，強如2大經典名帥尹戈爾、希丁克都只係短暫過客。其中尹戈爾2014至16年執教曼聯兩季，僅獲得1次英足盃冠軍，被球會炒魷。至於希丁克因為同前車路士班主阿布拉莫域私交甚篤，曾經臨危受命，做過2次車路士看守領隊，同樣捧過1次英足盃冠軍。

古列治球員兼領隊超經典

另外，古列治亦試過以球員兼領隊身份為車路士捧1997年英足盃冠軍，至於祖爾執教熱刺、法蘭迪保亞執教水晶宮，成績都係差強人意，法蘭迪保亞更加僅教10星期就被炒。現時曼聯主帥坦哈格上季幫球隊捧英聯盃及重奪歐聯入場券，已經算交到功課。

●本土派唔掂累埋英軍

荷杜、鶴臣、艾拿戴斯同修夫基都有個共通點，就係執教完英超球隊後成為英格蘭領隊，不過唔代表佢哋英超成績好好，修夫基更加帶到米杜士堡降班被炒，本土派領隊喺英超成功例子寥寥可數，從未有英格蘭領隊贏過英超，最後一個贏得頂級聯賽嘅，已經係1991/92年列斯聯嘅韋堅遜，正正就係英甲之末，英超之始嘅交接。英國曾經有報道分析，自英超商業化變成金蛋，聯賽再唔能夠成為英格蘭領隊練兵之地，「即食文化」興起，不論球員及領隊都再無時間空間，青訓球員及本土後生領隊都唔可以滿足球會要求。

艾迪侯域被睇好破悶局

英格蘭領隊只剩餘以務實主義、功利足球嘅老一輩「護級專家」可以喺英超搵到空間，最簡單例子，由白禮頓轉教車路士嘅樸達，本來被寄予厚望，帶領車仔衝擊錦標，但半年後就被炒。展望嚟緊一季4名本土派英超領隊，最有機會打破其他國家壟斷嘅，係紐卡素嘅艾迪侯域，佢上季曾經帶領「喜鵲」殺入英聯盃決賽，同冠軍無限接近，惜最終不敵曼聯，不過喺中東資金支持下，艾迪侯域有機會為英格蘭籍領隊爭一口氣，成為首位奪得英超嘅本土派。