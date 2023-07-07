港超聯　洛迪古斯借將身份再披東方9號球衣

港超球隊東方周五（7日）透過球隊fb專頁公布，新一個球季獲理文借用西班牙籍中鋒洛迪古斯，令該名2018至19年度球季港超神射手，得以事隔4個球季，再次披上東方的「9號」球衣。

2016年來港加盟東方的洛迪古斯，3季期間在本地賽事共錄得39個入球，其中於2018至19年度球季，與當時效力傑志的盧卡斯齊膺港超聯神射手。新一季以借將身份再為東方效力，綽號「洛9」的洛迪古斯表示十分高興：「好開心可以返到呢個大家庭，東方近年大膽起用年青球員，情況同我效力嗰陣好唔同。跟球隊操咗第一課，見到球員喺Chino（東方主帥盧比度)帶領下，都好似好享受足球咁，好多年青隊友都好有活力、拚勁十足，搞到我對新季都有啲期待。我希望自己可以健健康康、冇病冇痛，爭取到更多上陣機會去幫助球隊，爭取佳績。」

【洛迪古斯檔案】

Manuel Bleda Rodríguez

綽號：洛9

出生日期：1990年7月31日

位置：中鋒

在港曾效力球會(本地賽事入球)：東方(39球)、傑志(8球)、理文(16球)