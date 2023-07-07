2023女子世盃7‧20開打　冠軍熱捧美國

2023女子世盃，7月20日強勢開打！今屆賽事由澳洲及新西蘭主辦，是今夏最大型國際盃賽，除了有直播外，開波時間更與澳職黃金時間相若，絕對適合香港球迷口味。

歷來8屆女子世盃，美國女足是奪冠次數最多的球隊，合共4次，包括對上兩屆連續封后，其餘德國女足兩屆、日本女足及挪威女足各一屆，不過上述3軍戰力已今不如昔，上次非美國女足捧盃的世盃，已經是2011年的事。

冷門吼澳洲

事實上，美國女足歷來8屆世盃，從未脫離3甲，今屆美國女足繼續以老帶新的方針，娜賓露、雅歷絲摩根等功臣仍在陣中，配合雅莎湯遜、迪美蘿等新星，可謂集活力、經驗及戰力於一身，冠軍不二之選。

冷選方面，不妨留意主辦國澳洲女足。事關歷來8屆主辦國，至少入到8強，而澳洲女足本身亦有一定戰力，近4屆分別3次入8強、1次16強，加上陣中已有多名球員外流英超，戰力比上屆更強，冠軍冷門之選。

歷屆冠軍

年份 主辦國 冠軍

2019 法國 美國

2015 加拿大 美國

2011 德國 日本

2007 中國 德國

2003 美國 德國

1999 美國 美國

1995 瑞典 挪威

1991 中國 美國