女子世盃小組形勢話你知

今屆揭幕戰由新西蘭迎戰挪威。(Getty Images)

2023女子世盃今屆由24隊增至32隊，分組形勢似明實暗，隨時有爆冷賽果。

A組 新西蘭、挪威、菲律賓、瑞士

挪威女足雖然已沒當年勇，但實力仍比其餘3隊強，次席是擁有主場之利的新西蘭及瑞士之爭。

B組 澳洲、加拿大、尼日利亞、愛爾蘭

澳洲近4屆都殺入淘汰賽，加拿大去年贏得東京奧運女足金牌，小組首名是這2隊之爭。

C組 哥斯達黎加、日本、西班牙、贊比亞

西班牙經歷兵變，球隊具實力但士氣一般，「大和撫子」或有機會搶得小組首名。

D組 中國、丹麥、英格蘭、海地

應屆女子歐國盃盟主英格蘭於此組鶴立雞群，海地首次參戰，經驗難比中國及丹麥。

E組 荷蘭、葡萄牙、美國、越南

4屆冠軍美國當然是大熱出線球隊，荷蘭與葡萄牙上年女子歐國盃同組，當時葡軍包尾出局。

F組 巴西、法國、牙買加、巴拿馬

巴西再由6屆「世界足球小姐」瑪達領軍，將與去年女子歐國盃4強份子法國爭首名資格。

G組 阿根廷、意大利、南非、瑞典

兩支歐洲球隊在此組實力明顯較高，瑞典更加是世界三姐，預料可成為本組首名。

H組 哥倫比亞、德國、南韓、摩洛哥

傳統女足強國德國是冠軍熱門，小組首名出線問題不大，南韓及哥倫比亞要爭取另一出線席位。