曼聯放售馬古尼失敗　仲要加人工

曼聯今夏放售隊長哈利馬古尼已有一定時間，標價4000萬鎊(約4億港元)，亦即半價出售，可惜一直乏人問津，有傳媒分析，曼聯今次放售行動可能失敗，如果哈利馬古尼繼續留隊，根據合約協定，仲要向佢加人工。

《衞報》報道，雖然曼聯願意將哈利馬古尼半價出售，但至今仍未搵到買家，為咗出售呢位中堅，在早前迪格蘭賴斯爭奪戰，曼聯將哈利馬古尼加入交易籌碼，但遭韋斯咸即時拒絕，出售失敗其中一個原因係佢人工太高，現時周薪為19萬鎊，最重要嘅係，球員本人無意離開曼聯。

如果哈利馬古尼繼續留喺曼聯，新球季仲有得加人工，因為根據合約協議，由於曼聯上季獲得英超第3名，重獲歐聯資格，之前因為球隊失去歐聯席位而被扣薪25%嘅球員，今季將獲加薪最多20%，哈利馬古尼新球季周薪估計超過22萬鎊，到時曼聯更難將佢出售。

目前紅魔兩位正選中堅係華拉尼同利辛度馬天尼斯，稍後仲會再買新中堅，哈利馬古尼將淪為後備，變成另一個菲爾鍾斯。