【直播】為理大水球隊打氣！亞洲大學生賽鬥韓國體大爭冠

由香港理工大學主辦、信興教育及慈善基金贊助的亞洲大學生水球邀請賽今日（8日）假祁廉桐游泳池煞科，理大與韓國體育大學於下午3時30分的決賽交鋒，力爭冠軍。前者挾主場之利，又有6個港隊成員坐鎮，被看高一線，但隊長劉學譽強調不可輕敵，預告有一場「中鋒大戰」。（on.cc東網周六下午2時起直播，東網體育Facebook、睇體Facebook及The Hong Kong Polytechnic University Youtube同步直播）

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

賽事為亞洲首個大學生水球賽，邀請到順天堂大學、新潟產業大學、韓國體育大學、華南農業大學和香港中文大學參加，連同東道主理大，6支隊伍分成兩組，每組首名打入決賽。

作為本地大專盟主，理大13人陣容中有6個港隊成員（劉學譽、黃廷鏗、江卓翹、姚弘軒、張焯稀、黎子豪），小組首場憑著黃廷鏗轟入5球，以13：12險勝順大，第二場更人人有功練，以17：5大勝華農，以全勝姿態殺入決賽。門將江卓翹滿意表現：「把握到入球機會，也能互相補位防守，不過下半場體力下降，容易被對手打亂節奏和追分。」劉學譽認為相比日韓勁旅，理大體能偏弱：「他們體力好好，四節都沒放鬆過，一直全力衝刺。相反我們很久沒打高強度比賽，很快出現疲態。」

韓國體大作為韓國唯一的體育大學，體能確實不容小覷，與B組勁敵產大打成13：13平手後，翌日「背靠背」對中大，狂勝31：1，累積1勝1和，以較佳得失分出線。外圍黃丞敏和李定珍兩場下來，攻入14分和13分，火力極強；身高1米9、體重105公斤的中鋒玉敏奎埋伏門前，威嚇力不是數據可以顯示的。司職防中鋒的劉學譽預告有一場「中鋒大戰」：「韓國體型高大，和我們一樣主打中鋒，希望到時把握好門前機會。如果對手收緊防守，就看射手發揮。」他寄語隊友全力以赴，再嘗冠軍滋味：「我們個人能力不俗，夾慣夾熟，又有主場優勢，有信心奪冠。」

同日頭場，由順大與產大角逐季軍。兩支日本隊伍打法相近，均擅長游動、切入和反擊。值得注意的是，產大中鋒横山颯太郎前兩場獨取15分，暫列得分榜首，有力問鼎得分王。

今日直播秩序

2:00PM 季軍戰：順天堂大學 VS 新潟產業大學

3:30PM 冠軍戰：香港理工大學 VS 韓國體育大學