蒙特首操大勇　有望7.12鬥列斯聯

曼聯正式展開季前操練，最受注目人物一定係日前以5,500萬鎊(約5.5億港元)轉會費，由車路士來投嘅中場美臣蒙特，呢位24歲英格蘭國腳首課操練表現落力，證明自己有能力佔據正選。曼聯將於7月12日晚進行首場熱身賽同宿敵列斯聯合演「玫瑰打吡」，相信屆時美臣蒙特會首次披起紅魔鬼「傳奇7號」上陣。

美臣蒙特幾經波折之下，終於成「魔」，佢首次參加操練，全程滿臉笑容，不時同隊友講笑，更加同後衞利辛度馬天尼斯攬頭攬頸合照，同新隊友相處非常融洽。美臣蒙特練波態度亦非常認真，頻頻加練頂頭槌，希望改善自己比較弱嘅制空能力。分隊比賽期間，美臣蒙特亦毫不錫身，曾同雲迪碧克短兵相接，幸好冇大礙。

由於美臣蒙特獲得「傳奇7號」球衣，新一季表現一定特別受注目，佢喺社交網上話：「我知道呢件球衣嘅歷史，亦明白責任所在，對我而言，最重要係獲得你哋信任，我會做到呢一點，絕對唔會令大家失望。」

曼聯將於香港時間7月12日晚上11點喺挪威奧斯陸出戰首場熱身賽，對新一季降落英冠嘅列斯聯，兩隊屬於傳統死敵，預料戰況會非常激烈，美臣蒙特成「魔」第一擊就要面臨重大考驗。