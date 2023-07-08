港超聯　理文簽前荷甲兵　米素爾保利臣：期待踢亞冠

除了愛沙尼亞國腳安尼亞，港超聯球隊理文周六（8日）早上，亦在發布會上宣布簽入前荷甲兵米素爾保利臣，這名來季將披上7號球衣的荷蘭籍中場，將首次外流，他表示對香港印象不俗，又十分期待參與亞冠盃，希望可以幫助球隊取得聯賽冠軍。

年僅30歲的米素爾保利臣，曾在荷甲上陣131場，上季為甘堡爾效力，共上陣29場及貢獻2入球。首次外流的保利臣來港短短2天，他表示對隊友及香港第一印象唔錯，惟在天氣上仍需要時間適應；保利臣又提到陣中大部分人能以英文溝通，是吸引自己加盟的最大原因，希望今季能交出好表現，助球隊捧走聯賽冠軍：「見到理文上年喺聯賽榜同傑志只係差2分，今年希望拎到冠軍，個人目標就係憑自身經驗，幫助其他隊友進步，同埋可以交出好多助攻畀到前鋒。」理文將於8月16日的亞冠外圍賽主場對印尼峇里聯，保利臣直言感到十分期待：「亞冠係亞洲版嘅歐聯，希望可以藉此睇吓印尼嘅足球水平，自己會喺呢1個半月好好準備。」

至於主教練曾昭達則指保利臣在位置上屬於「8號位」，與荷蘭國腳韋拿杜姆相似：「相信佢有啲技術，同埋喺球場上跑動會好多，唔止淨係傳波，都會有啲突破，亞哥斯達對比佢會進攻型啲。不過我都會擔心天氣問題，但佢都話自己有信心克服到，要畀啲時間。」