美洲金盃8強　墨西哥打硬仗吼「細」盤

墨西哥與哥斯達黎加這對老對手，於美洲金盃8強碰頭。兩軍近年於世盃中北美洲區外圍賽、中北美洲及加勒比海聯賽及上屆美洲金盃都狹路相逢，無獨有偶，近4次交手全開2球或以下，其中2場淘汰賽更要踢至互射12碼才分出勝負。

墨西哥雖然是金盃冠軍熱門，但哥斯達黎加出名靭力十足，一心死守下，墨西哥未必能予取予攜，今場隨時亦要戰至加時，入球細屬信心之選。(myTV SUPER周日早上9時30分直播)

直播表

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周日7:00am 美洲金盃 巴拿馬 Vs 卡塔爾

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周日7:30am 阿甲 聖羅倫素 Vs 河床

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周日9:30am 美洲金盃 墨西哥 Vs 哥斯達黎加

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