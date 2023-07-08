祖高域強勢闖16強　平費達拿紀錄再近一步

塞爾維亞球王祖高域爭寫網球歷史再近一步，這位上屆冠軍周五在溫網以直落三盤力挫老對手瑞士的華連加，昂然躋身男單16強，距離平費達拿8冠紀錄及再創歷史的「24貫」近在咫尺。

祖高域以6比3、6比1、7比6(7比5)擊敗華連加，剛好在大會規定的晚上11時前的14分鐘完成。擁有3個大滿貫錦標的38歲華連加，過去曾於2015年法網及2016年美網兩度擊敗祖高域，惟今次難以再作攔路虎。

狀態「弗爆」的祖高域在首兩盤僅以67分鐘便成功拿下，當中只失4局，然而華連加在第三盤表現出色，一度令祖高域難以招架。爭取追平費達拿成為溫網「8冠王」的祖高域賽後稱:「我們兩個『老鬼』跟年輕人一齊拼，我們打出很多精彩的回球，我很尊敬他，他是一位好人，我希望他有一個美滿的賽季。」

至於年僅20歲的世界「一哥」西班牙的艾卡華斯，將是祖高域實現「24貫」及溫網「8冠夢」的最大攔路虎，他們有機會碰頭就是在冠軍戰。只是第三年爭逐溫網的艾卡華斯，周五以直落三盤6比4、7比6(7比2)、6比3擊敗世界排名84位的梅拿，勇闖32強，下仗對手將是智利的Nicolas Jarry。