【官宣】PSG簽入3大猛將　架空麥總？

法甲勁旅巴黎聖日耳門(PSG)喺轉會市場完成「帽子戲法」，宣布簽入3位球員，包括皇馬翼鋒馬高阿辛斯奧、士砵亭中場文路爾烏加迪、國際米蘭中堅史堅尼亞，全面加強前中後三線實力，減輕一旦球星基利安麥巴比離隊嘅影響。

PSG今次3位新兵之中，馬高阿辛斯奧同史堅尼亞都係以自由身加盟，令球會慳番唔少轉會費支出，其中馬高阿辛斯奧簽約3年，獲得1,000萬歐元(約8,590萬港元)年薪，呢27歲西班牙國腳效力皇馬9年，捧過3次歐聯冠軍等多項錦標，佢可以勝任鋒線任何位置，PSG希望用馬高阿辛斯奧填補美斯離隊之後嘅位置。

至於28歲斯洛伐克國腳史堅尼亞早於1月已經決定加盟PSG，佢入「門」簽約5年，正好可以代替離隊嘅老將沙治奧拉莫斯。

另外，文路爾烏加迪雖然名氣比唔上2位新隊友，但佢今次轉會費高達6,000萬歐元(約5.2億港元)，簽約5年。呢位22歲烏拉圭國腳加盟之後，PSG有可能放棄近年表現備受批評嘅馬高華拉堤。