曼聯為簽賀蘭特　願奉上2位新星

曼聯一直有意收購阿特蘭大射手賀蘭特，但呢支意甲球隊要求1億歐元(約8.6億港元)轉會費，令紅魔鬼卻步。不過，曼聯仍然未死心，最新打算將2位新星格連活特、阿密特迪亞路作為交易籌碼，希望阿特蘭大收順啲。

曼聯3年前以2,500萬歐元固定轉會費及1,500萬歐元浮動轉會費，向阿特蘭大收購阿密特迪亞路，但佢不獲重用，近年不斷被外借，會方願意將呢位21歲科特迪瓦國腳作為收購賀蘭特一部份轉會費，另外再將格連活特外借畀阿特蘭大。

英國《曼徹斯特晚報》指曼聯已經派出高層去同阿特蘭大傾有關交易，希望奉上2位新星之後，可以將賀蘭特轉會費減至4,500萬歐元(約3.9億港元)。

由於格連活特自從捲入家暴醜聞之後，一直被球會雪藏，復出無期，曼聯將佢外借去意甲比賽，令佢重拾狀態，同時減低收購賀蘭特嘅成本，的確一舉兩得，依家就睇阿特蘭大願唔願意接受。早前亦有消息指，羅馬教練摩連奴想借用格連活特，依家遇到對手。