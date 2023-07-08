亞洲大學生水球賽　理大不敵韓體大奪亞

由香港理工大學主辦、信興教育及慈善基金贊助的亞洲大學生水球邀請賽今日（8日）假祁廉桐游泳池煞科。儘管理大隊長劉學譽攻入7分，但雙拳難敵四手，以9：20不敵韓國體育大學，奪亞而回。

賽事邀請到順天堂大學、新潟產業大學、韓國體育大學、華南農業大學和香港中文大學參加，連同東道主理大，6支隊伍分成兩組，每組首名出線。

理大挾主場之利，連挫順大和華農，以全勝姿態殺入決賽，硬撼韓體大。隊長劉學譽帶傷上陣，開局連入兩球。但相比韓國唯一的體育大學，香港球員身形輸蝕，埋身肉搏下不時失球，龍門江卓翹勇救單刀，咬緊3：4。韓體大得勢不饒人，逐步擴大比數，理大靠劉學譽止血，半場追成5：8。

作為香港大專最有價值球員，劉學譽能力毋庸置疑，讓對手不得不聯防，但孤掌難鳴，射手黃廷鏗未能把握機會，黎子豪被判紅牌出場。相反韓體大體力深不見底，黃丞敏攻勢尤其凌厲，一口氣拉開雙位數，以20：9擊敗理大，勇奪冠軍。

劉學譽攻入全場最高的7分，但無力回天，難掩失望：「入幾多球不是重點，入球之餘，要讓球隊贏球⋯⋯」學譽於小組首場拉傷右手，今場帶傷上陣，慨嘆已出盡全力：「我覺得最後一場，不要理傷患，幾痛都要繼續打下去，打完再看醫生。」傷患不是藉口，他直言理大體能不及對手：「開頭有氣有力，還可以五五波，後面體力下降，開始跟不到對手節奏，愈來愈緊張、躁底。」

亞軍，固然不是最理想結果，但學譽認為獲益良多：「平日港隊出外比賽，不會知道哪些對手是大學生，今次可以一睹同齡人的水平，知道鄰國大學生水球發展，也看清自己不足。」理大已稱霸香港大專，下一步是走向國際：「希望有更多海外集訓和比賽機會，擴闊眼界，才能追上亞洲頂尖水平。」理大陣中，江卓翹、黃廷鏗和學譽均入選杭州亞運名單。距離亞運尚餘兩個月，首要任務還是離不開體能兩個字：「國家隊體能比韓體大有過之而無不及，如果這裏都覺得辛苦，出到去根本跟不上。踩水、游動基本功也要加強。」