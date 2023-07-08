U21歐國盃英西夢幻決賽　免費台直播

今屆U21歐國盃決賽上演「矛盾之戰」，英格蘭U21火併西班牙U21。雖然西班牙U21攻力強勁，但發揮唔穩定，相反「小三獅」今屆5戰均保持不失，防守固若金湯，相信今仗會照辦煮碗，加上近年碰頭旺少交收，決賽場合更加小心謹慎，2.5球細盤有計。（Now630、Viu96台周日凌晨零時直播）

今仗可謂最鋒利嘅矛鬥最堅硬嘅盾，西班牙U21連同加時在內，今屆5仗狂轟13粒，係攻力最強球隊，艾比雷斯、沙治奧高美斯各入3粒，與已出局嘅烏克蘭U21中場蘇達高夫並列射手榜榜首，連後衞桑米蘭達亦有兩球進帳，火力全開。不過「小狂牛」近3仗都有失波，包括4強以5比1大炒烏克蘭U21，竟然係先失波，防線存隱憂，相信今仗不敢太冒進。

主帥卡斯利風格保守

相比之下，英格蘭U21攻守兼備，不但5戰全勝入10球之餘，更加全部保持不失，係今屆唯一冇失波球隊，以白禮頓中堅高維爾為首嘅防線，配合不時墮後幫波嘅防中安祖高美斯，堅壁清野，令對手難越雷池半步，而前線起用安東尼哥頓、基比斯韋特等「老鼠仔」打反擊，佢哋喺4強以3比0大勝以色列U21都有士哥，但主帥卡斯利一向保守，今仗必定以穩行先，不會急於搶攻，看準機會才作致命一擊。「小三獅」今屆5仗有4次開2球或以下，況且近兩次碰頭亦全開2球或以下，決賽場合穩鬥穩唔慌多波入，細盤有計。