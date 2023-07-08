【多圖】意大利最性感女足勁好波

辛達絲素睇得又踢得。

意大利係傳統足球強國，曾奪得4次世界盃及2次歐國盃冠軍，至於意國女足成績雖然唔及男子隊，但「顏值」就勝一籌，效力意乙威尼斯女足嘅辛達絲素(Agata Centasso)更被稱為最性感女子足球員，深受男球迷歡迎。

現年29歲嘅辛達絲素司職中場，自細就同足球結下不解之緣，皆因爸爸同兩位哥哥經常一齊踢波，令佢亦愛上足球。辛達絲素長大之後，唔止成為足球員，仲譜出一段足球戀曲，老公米利奧連尼亦係足球員，曾經效力利禾奴、史帕爾等球會。

辛達絲素經常有機會同另一半切磋球技，腳下功夫自然唔嘢小，但球迷最留意都係佢嘅天使面孔同魔鬼身材，辛達絲素亦非常大方，經常喺社交網上載泳衣相「派福利」，可惜辛達絲素冇份為意大利出戰7月底舉行嘅女子世界盃。

值得一提，克羅地亞新星安娜馬高域(Ana Maria Markovic)被譽為世界最靚女子足球員，球迷都好期待有一日，辛達絲素可以同安娜馬高域同場比賽。

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