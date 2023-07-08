滿貫A膺首屆香港三人籃球聯賽盟主 福建A稱后

香港三人籃球聯賽今晚（8日）假林士德體育館進行補賽，頭場女子高級組決賽福建A以13比7挫偉邦A，而尾場滿貫A則以21比19擊敗永倫A，捧走賽事首屆錦標。

決賽原定於6月假修頓室外場舉行，但因天雨而被迫腰斬改期，今晚完成餘下時間，手握4比1領先的永倫A由林俊達、韓天次、文俊浩及陳可鈐出戰，然而甫開賽即被滿貫射手李琪於外圍得手，雙方入球此起彼落，手感較佳的林俊達於14比13後命中一記遠射，一度將比分拉開至16比13。但即使大鐘餘下的時間愈來愈少，但滿貫仍保持節奏反撲，鄧志恒兩罰皆中加上李琪於進攻時間僅餘一秒下建功，戰情進入白熱化，雖然永倫提出質疑該一秒起手的合法性，但最終滿貫由蔡再懃於關鍵時刻射入加上鄧志恒Tip入，終以21比19奠勝。李琪轟入9分力證寶刀未老。

全場攻入8分的蔡再懃坦言三人聯賽整個歷程「辛苦」，「比賽受天雨影響要腰斬，到最後返回室內場完成決賽，但都好開心完成賽事。」縱然不容易，但阿懃亦肯定在比賽中的得著：「三人賽的對抗性高，透過今次賽事可找回比賽節奏和狀態，也給予我們和新隊友李琪磨合的機會。」問到本月初隨港隊到澳洲集訓友賽的收穫，這位得分後衞指有利為亞運加強默契：「今次雖不是full team，但由我、Duncan、連浩駿等經驗球員帶住年輕球員，和澳洲職業隊比賽可累積經驗，為亞運備戰。」

至於福建A女籃甫開賽便由冼美嘉及高婉玲內外開弓拋開比分，反觀偉邦A多次進攻彈框而出，其後嘗試射外圍收復失地，但多番起手只有吳綺君射入，隨即被譚卓翹「Answer 3」抵銷，最終福建A憑譚卓翹獨取全隊最高的5分，而冼美嘉及高婉玲各取4分，節節領先下，以13比7大勝偉邦A，成為三人聯賽女盟主。