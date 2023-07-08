費度：洛杉磯誓贏地震返勝軌

縱使雙方皆於聯賽榜排在前6位置，但FC洛杉磯及聖荷西地震近況其實麻麻，故急需取得一場勝仗來振作士氣。

FC洛杉磯周中在打吡戰以1比2不敵洛杉磯銀河，錄得聯賽3連敗，近11場各項賽事中更輸了8場，對一支衛冕冠軍來說，絕對不是一個好的走勢。

洛杉磯上場訪洛杉磯銀河時，創下美職最多入場人數紀錄(82,110人)，奈何卻於球迷面前連番錯失入球良機，我認為這亦是球隊今季的寫照。他們進攻時定要表現得更加有效率，將機會轉化為入球才可。

攻入11球的丹尼斯布安加，是FC洛杉磯目前隊內的神射手，但他最近鬧入球荒，對上7仗只入了1球，我認為卡路士韋拿也未能踢出應有的水準。球隊近3場比賽也一共失了7球，反映後防同樣出現問題。

另邊廂，聖荷西地震雖然近4仗未嘗一勝，但上場聯賽總算能以2比2跟洛杉磯銀河打成平手。

基斯頓艾斯賓路沙替球隊攻入扳平的一球，其實他今季也曾數度協助球隊追平比數，而伊保比斯跟他表現得相當合拍，兩位球員一共製造了16個入球，所以我預期他們今仗將會是關鍵先生。

積臣尤艾爾因入選美國國家隊征戰美洲金盃，將會缺席今周賽事。由於球隊失球數字比入球數字多，失去這位防守中場，有可能大大影響球隊今仗的贏波機會。

考慮到各種情況後，縱使FC洛杉磯近期表現未如理想，但我預計他們今仗將可終結頹勢，擊敗聖荷西地震重回正軌。