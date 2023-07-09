超熱血！248名學生爭逐「奧翔」校際體能挑戰賽

賽馬會「奧翔」計劃「第三屆校際體能挑戰賽」，周六(8日)假香港珠海學院體育館舉行，248位來自20間中學的學生同場競技，挑戰以最短時間完成10個體能動作，一眾同學競爭激烈，場內氣氛熾熱，非常熱血！最終聖公會李炳中學以58分獲得全場總冠軍，粉嶺官立中學徐邁森同學以最短時間1分37.28秒完成10項體能動作，奪得U16男子個人組別冠軍。

賽馬會「奧翔」計劃（2021至24年）透過運動向90間受惠中學宣揚奧林匹克價值，建立學生對運動的興趣，發掘具運動潛質的中學生並加以培訓，以及為對體育事業感興趣的學生提供「運動相關職業導向」活動，鼓勵學生投身體育行業。

作為計劃重點項目的「第三屆校際體能挑戰賽」是疫情後復辧的實體比賽，首屆挑戰賽在 2019年舉行，第二屆則因疫情關係而以線上方式進行對戰，時隔兩年後今年為第三屆挑戰賽。來自20間學校的248名學生參與挑戰賽，以男女分組比賽，分別為14歲以下、16歲以下及19歲以下組別，賽事亦設分開男女組別的隊際賽。

港協暨奧委會副會長暨香港運動員就業及教育部委員會主席胡曉明在活動致辭時表示：「賽馬會「奧翔」計劃讓運動員教練能發揮所長，將專業運動知識和奧林匹克價值觀灌輸給學生，提升學生對運動的興趣，得到全人發展，並藉著專業運動培訓，發掘更多學生的運動潛能，為香港運動發展出一分力，締造學生、學校、運動員三贏局面。」

比賽結果：

組別 得獎學生 成績

女子 U19 個人賽冠軍 陳雪寧（聖公會李炳中學） 1:44.59

男子 U19 個人賽冠軍 吳睿鑫（救世軍卜維廉中學） 1:41.52

女子 U16 個人賽冠軍 黃懿琳（九龍真光中學） 1:49.70

男子 U16 個人賽冠軍 徐邁森（粉嶺官立中學） 1:37.28

女子 U14 個人賽冠軍 楊鈞婷（香港道教聯合會圓玄學院第三中學）1:45.08

男子 U14 個人賽冠軍 黃偉諾（港九街坊婦女會孫方中書院） 1:51.96

女子隊際冠軍 聖公會李炳中學 1 隊 1:48.64

男子隊際冠軍 粉嶺官立中學 1 隊 1:39.94

女子隊際團體冠軍 九龍真光中學 58 分

男子隊際團體冠軍 粉嶺官立中學 33 分

全場總冠軍 聖公會李炳中學（2 金）（男、女子組） 58 分

全場總亞軍 九龍真光中學（1 金）（女子組） 58 分

全場總季軍 粉嶺官立中學（男、女子組） 37 分

全場總殿軍 香港道教聯合國圓玄學院第三中學（男、女子組） 31 分