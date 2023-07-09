英格蘭勇奪U21歐國盃　天才鋼門完美封神

周日(9日)凌晨U21歐國盃決賽，英格蘭U21戲劇性1比0力克西班牙U21，相隔39年後再度封王，亦係英格蘭各青年梯隊近6年第5個重要賽事錦標。英格蘭門將占士查科特今場係最大功臣，佢喺補時9分鐘神救12碼，加上今屆6場賽事未失1球，完美表現為佢贏得上位機會，般尼已用1,900萬鎊(約1.9億港元)將佢收購，新季將喺英超擔正。

今場決賽激戰火藥味濃，英格蘭完半場前禁區邊獲得罰球，高爾彭馬主射省中居迪斯鍾斯背脊入網，英格蘭憑一個幸運入球領先。慶祝期間雙方後備席發生衝突，英格蘭助教艾殊利高爾同西班牙體能教練李維拉雙雙被逐。西班牙下半場瘋狂搶攻，艾比雷斯51分鐘曾經頂入，但被判越位在先慘食詐胡。

去到補時階段出現高潮，英格蘭中堅高維爾禁區內侵犯艾比雷斯輸12碼，好在占士查科特英勇救駕，佢先撲出艾比雷斯嘅主罰，起身再擋出艾馬奧路斯嘅補射，雙方後備隨即再起衝突，兩名已被換走嘅球員基比斯韋特同安東尼奧白蘭高各領紅牌，但無阻英格蘭U21勇奪冠軍。

英格蘭青年軍近年表現神勇，今次贏U21歐國盃嘅班底，就係6年前贏世少盃(U17世盃)嘅梯隊，期間英格蘭青年軍仲拎過U20世盃(2017)同2次U19歐國盃(2017、2022)冠軍。英雄占士查科特賽後表示：「我賽前已同隊友講，我會喺決賽救出12碼，呢個不失球紀錄意義重大，我哋相信冇人可以攻入英格蘭大門。」

20歲嘅占士查科特係曼城青訓產品，據轉會權威Fabrizio Romano報道，般尼已經扑槌用1,900萬鎊向曼城收購，等英格蘭U21大軍返國後就會落實轉會，預計占士查科特將會成為般尼正選門神，新一季正式登陸英超舞台。