哥頓膺U21最佳球員　邊隻小獅可以上位？

英格蘭勇奪U21歐國盃冠軍，一眾小將都有出色表現，其中串演前鋒嘅安東尼哥頓，今屆賽事有2個入波同1次助攻，加上整體嘅突出發揮，決賽後獲選為今屆賽事嘅最佳球員，亦係自1984年嘅希利之後，第2個贏得U21歐國盃MVP嘅英格蘭球員。

今年1月先由愛華頓轉投紐卡素嘅安東尼哥頓，原本主打翼鋒位置，不過今屆串演前鋒都有好表現，佢得獎後表示：「我贏到呢個個人獎項，都係多得隊友同教練，呢支英格蘭非常無私，6至7個球員都有資格拎呢個獎，證明我哋係支好好嘅球隊。」

英格蘭對上一次贏U21歐國盃係1984年，當屆有5名球員有份出戰1986年世盃，今次呢支「冠軍小獅」，亦有部份球員被睇好可以晉升大國腳，占士查科特嘅精彩表現，有機會短期內進佔國家隊3號門將位置，安東尼哥頓可鋒可翼嘅踢法，亦有機會爭奪哈利卡尼箭頭接班人位置。

其他被睇好有力晉升嘅球員，包括車路士中堅高維爾、諾定咸森林中場基比斯韋特，而陣中唯一一個代表過英格蘭國家隊嘅伊美路維，同樣係英格蘭領隊修夫基嘅重點考察對象。

近10屆U21歐國盃MVP

2023●安東尼哥頓(英格蘭)

2021●法比奧韋拉(葡萄牙)

2019●法比安彭拿(西班牙)

2017●丹尼施巴路斯(西班牙)

2015●威廉卡維奴(葡萄牙)

2013●堤亞高艾簡達拿(西班牙)

2011●桑馬達(西班牙)

2009●馬古斯貝治(瑞典)

2007●德倫特(荷蘭)

2006●亨特拉爾(荷蘭)