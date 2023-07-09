「一哥」艾卡華斯激戰4粒鐘闖16強　期待鬥祖高域

世界「一哥」艾卡華斯周六在溫網遇上考驗，面對身高1米98的智利球手積利，需要激鬥4盤，終以6比3、6比7(6比8)、6比3、7比5力挫對手，第二年篤定男單16強席位，距離爭取個人第二個大滿貫錦標再近一步。

「這場比賽給了我很大信心。」這位20歲的西班牙小天王賽後對自己的表現甚為滿意，「我在場上真的感到舒服，現在我有很大的信心。」艾卡華斯過去三圈均以不失一盤闖關，然而面對積利的挑戰要失一盤，並要耗時3小時56分鐘才能過關，「大家真是很接近，積利是一位很出色的球手，他的頂級表現令我很高興自己可以達到這個水平，我全場很集中，我知要把握每個機會。」

艾卡華斯在溫布頓的戰績改寫為43勝4負，並爭取繼碧加（17歲）及波格(20歲)之後，成為溫布頓史上第三位最年輕的男單冠軍。「我記得過去在中央場看了很多比賽，但能夠踏足這裡比賽，真是一件很特別的事，這個球場真是很美麗。」被視為奪標大熱祖高域的最大攔路虎，這位去年美網冠軍坦言自己也很期待，「不單是網球迷、體育迷，坦白說我自己都很期望，但面對還有三圈，我要先專注下一場比賽。」如果艾卡華斯要遇上祖高域就是在周日的冠軍戰，而下一圈他將面對淘汰了德國名將沙華列夫的意大利球手賓尼迪，爭取個人在溫網的首個8強席位。

至於女單方面，6號種子突尼斯的積芭在落後一盤的情況下以3比6、6比3、6比4擊敗加拿大的安德莉絲高，取得女單16強席位，下仗將面對前溫網冠軍姬維杜娃。