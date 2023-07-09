國米搵定2位新門將　奧拿拿成「魔」好事近

迪基亞確定離開曼聯之後，預料紅魔鬼將全力爭取收購國際米蘭鋼門奧拿拿，填補1號門將位置， 根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，國米計劃簽入2位新門將，包括拜仁慕尼黑嘅恩尼森馬、薩克達嘅杜賓，明顯為出售奧拿拿畀紅魔鬼，做好準備工作。

據悉曼聯願意以5,000萬鎊(約5億港元)向國米收購奧拿拿，令呢支意甲球隊難以抗拒，有望於未來一星期完成交易，紅魔鬼主帥坦哈格希望呢位27歲喀麥隆鋼門可以隨隊參與美國之旅季前熱身賽。

奧拿拿成「魔」大局已定，國米亦開始搵門將頂替佢，包括準備以600萬歐元(約5,100萬港元)收購拜仁慕尼黑門將恩尼森馬，呢位34歲瑞士老將今年1月由慕遜加柏轉投拜仁，暫代重傷長抖嘅紐亞，雖然年齡比較大，但勝在大賽經驗豐富。

至於另1位人選係薩克達門將杜賓，呢位21歲烏克蘭國腳身高1米99，潛質唔錯，國米視佢為未來1號門將人選，國米獲得出售奧拿拿嘅轉會費收入，足以打包買晒2人有餘。