實力接近踢得穩陣　美加對戰細盤Encore

美洲金盃8強重頭戲，兩個主辦國美國及加拿大交鋒，A組首名出線嘅美國有主場之利，雖然呢支北美勁旅連續兩場大勝6球，但對手都係魚腩球隊，「水分」甚重，不宜高估。加上美加近4次對賽勢均力敵，總入球全開2球或以下，寧願再追中位數2.5球嘅入球細。（無綫myTV SUPER周一早上7時30分直播）

美國最後兩場分組賽同樣以6比0狂數聖基茨和尼維斯、千里達，能夠大勝皆因對手太弱，前鋒捷西斯費拉拿上仗對千里達，即使上演「帽子戲法」入3球都木無表情，證明佢心中有數，呢種毫無考驗嘅「大勝」其實意義不大，根本冇必要慶祝。

事實上，睇番美國首場分組賽對稍具實力嘅牙買加，並佔唔到優勢，要踢到88分鐘先至入波，驚險逼和1比1。加拿大整體實力更勝牙買加，恐怕美國今仗難以繼續輕鬆入波。

至於加拿大今屆稍為失準，踢到最後1場分組賽先至贏波，取得次名出線。佢哋陣中有唔少球員效力美職球隊，非常了解對手踢法，相信今場可以作出針對性部署，雙方近年交手，往往鬥得難分難解，其中近3次對賽，兩隊各贏1次及1次打和。而且今仗屬於淘汰賽，一戰定生死，預料雙方會踢得更謹慎，最好博入球細。