香港金牛兩外援缺陣　作客不敵陝西信達

全國男子籃球聯賽（NBL）香港金牛周日（9日）作客陝西信達，在兩名外援迪加拿和蘇萊蒙缺陣下，由坎普狂轟全場最高36分。不過陝西信達點點開花，金牛終以93：107告負，兩連勝告終，周三（12日）晚將回到修頓主場迎戰安徽文一。

香港小前鋒梁兆華繼續正選登場，配搭孫偉博、坎普、畢繼光和李佳益。香港金牛憑防守積極，令陝西信達未有太多甜頭，兩隊初段比分緊咬，楊睿騏和陳雨生接連得分，拉開至29：20。金牛外援坎普首節10分，帶領球隊首節領先30：24。

第2節陝西信達打出22：6攻勢，反超前至46：40。金牛憑坎普頻頻博得罰球，上半場18分有14分為罰球所得。孫偉博的三分球為金牛止血，港將楊睿騏發動快攻長傳給坎普上籃，他其後再博得罰球，為球隊追至51：52完半場。

馬爾他「巨獸」迪加拿缺陣下，金牛由李佳益主力擔任中鋒位置，不過他要防守陝西信達的美籍外援Robert Ridjell Upshaw III，打得相當吃力。陝西信達第3節大打快攻，由馮嘉偉的「and 1」開始，打出16：0攻勢，拋離至76：58。金牛由倒戈上陣的畢繼光投進「long 2」止血，但球隊進攻組織不順，各人單打獨鬥效果不佳，此節金牛落後至66：82。

決勝節，陝西信達的馮嘉偉轟入三分球，香港金牛的張昊「answer 3」，坎普亦快攻得手，嘗試收窄比分，可惜金牛大勢已去，最終以93：107告負，吞下今季首場敗仗。陝西信達6人得分上雙，馮嘉偉得全隊最高20分。香港金牛僅3人得分上雙，其中坎普狂轟全場最高36分，港將方面，梁兆華2分2籃板5助攻，楊睿騏4分1籃板5助攻。