利物浦再搶拉維亞　高普新陣式曝光

利物浦上季失落英超前4席位，今個夏天積極組軍重振「紅」風，繼簽入阿歷斯麥亞里士打同蘇保斯拉爾後，據報利物浦將再斥5,000萬鎊(約5億港元)收購羅美奧拉維亞，轉會已去到深入談判階段。消息指高普連買3個新中場，係為球隊全面改踢3-2-2-3陣式鋪路。

利物浦周日(9日)已展開新球季操練，球隊已有阿歷斯麥亞里士打同蘇保斯拉爾2大新兵加盟，據《天空體育》報道，利物浦再打修咸頓中場羅美奧拉維亞主意，呢位19歲防中定價高達5,000萬鎊，但佢嘅技術同抗壓能力獲高普賞識，兩間球會已深入談判，利物浦對達成協議表示樂觀。

如果交易成事，將會係利物浦新3個中場新兵，據《利物浦回聲報》爆料，高普革命性重建中場線，新一季將放棄上任以來沿用嘅4-3-3，全面改踢上季尾開始反彈嘅3-2-2-3陣式，阿歷斯麥亞里士打同蘇保斯拉爾會係靠前嘅2個中場，而羅美奧拉維亞同改踢中場嘅阿歷山大阿諾特就出任墮後嘅2個中場，陣容耳目一新。

隨住羅拔圖法明奴、占士米拿等老將離隊，佐敦軒達臣、堤亞高艾簡達拿同法賓奴等亦會逐步淡出，據報32歲嘅堤亞高艾簡達拿最大機會被賣走，近日正同球會商討未來去向，消息指已有沙特阿拉伯球會向佢提出聘約，預料利物浦將會答應放人。