柔道路上砥礪前行　鄧雪瑤只求進步

「我條命就係要由後面追上嚟！」蘇樺偉曾經講過的一句話，相信道出不少人的心聲。外表柔弱的本地柔道新星鄧雪瑤感受更深，即使從小天份比別人低，她選擇花上更多時間練習，月中在港舉行的「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」，鄧雪瑤出戰女子48公斤以下，力圖創造驚喜。■圖、文：鄧文滔

今年剛完成DSE的「雪瑤」，小一起學習柔道，偶然看過奧運賽事，覺得選手但帥氣十足，內心萌起以柔道為香港爭光的想法。「雪瑤」笑言父母起初並不支持：「他們說柔道很危險，但我覺得每個運動員都是這樣被人撻，應該沒問題。」

國際賽摘金未感飄飄然

「雪瑤」的決心，令父母容許她繼續參加柔道興趣班，經過長期投入，令「雪瑤」「愈撻愈愛」，甚至有機會代表港隊出戰國際賽，去年11月她更於「大洋洲柔道公開賽」少年組女子48公斤以下決賽，僅花8秒便以「一本」擊敗對手，為港取得金牌，但「雪瑤」未有感到飄飄然，強調「其實我都不清楚為何能贏得如此漂亮」，她苦笑道：「因為自己做任何事總不及別人，就算學柔道也經常落後於人，總覺得進步不大，有時甚至會質疑自己是否適合柔道。」

帶來自信及堅持

不少父母總希望子女「贏在起跑線」，雖然「雪瑤」在柔道的起點不及其他人，但她仍選擇砥礪前行：「付出不一定有收穫，但不付出就肯定甚麼都沒有。」這位18歲姑娘又指柔道為她帶來自信、堅持，以及認識很多朋友：「我以前很少說話，比較怕羞，但學柔道後自信心提升了不少，也識了很多朋友。」

未來，這位外柔內剛的女生將繼續堅持自己的柔道夢，希望可以全職當運動員，放眼世界，甚至踏上亞運及奧運舞台。

慈母學埋一份體驗苦與樂

養兒100歲長憂99，「雪瑤」父母起初因為怕危險，並不支持女兒玩柔道，但媽媽為了多一點了解女兒，結果自己也投身學習柔道，親身體會愛女的苦與樂。

「雖然媽媽會看我比賽，但她不太清楚比賽時會遇上甚麼難處，結果在我的驅使下，她也學打柔道。」不經不覺「雪瑤」媽媽已持續了6年，有時還會參加一些比賽。柔道令兩母女有共同話題，感情倍增。作為「師姐」的「雪瑤」笑言縱使兩人未曾「交手」，但相信自己必然會落敗：「始終不能打媽媽嘛。」

盼父親入場觀戰

不過「雪瑤」的爸爸由於非常緊張女兒，始終不敢入場看她比賽，因此「雪瑤」希望父親在月中舉行的「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」現身撐場：「一直都想他入場，但又擔心比賽太刺激，坦白說今次亞洲盃都希望他來看我比賽。」

鄧雪瑤檔案

出生日期：

2005年5月6日（18歲）

參賽項目：

女子48公斤以下級別

主要獎項：

大洋洲柔道公開賽

48公斤以下金牌（2022）

香港國際柔道錦標賽

48公斤以下銅牌（2023）

亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽賽事資料

日期：7月15及16日

地點：馬鞍山體育館（免費入場）

參賽隊伍：澳洲、馬來西亞、韓國、美國、

蒙古、新西蘭、沙特阿拉伯、泰國、烏克蘭、澳門、香港、菲律賓、中華台北、印度