銀石站諾利斯令車迷瘋狂　麥拿侖今季首踏頒獎台

F1英國站周日在銀石賽道上演，兩位英國車手諾利斯及7屆總冠軍咸美頓藉主場之利，令車迷一度陷入瘋狂，然而麥斯韋斯塔本駕着紅牛戰車續顯強勢，有驚無險贏得今季第8個分站冠軍，並為紅牛車隊保持賽季不敗戰績。

比賽起步已令英國車迷一度熱血沸騰，排在第二、三位的麥拿侖兩位車手諾利斯及比雅斯迪，起步即發動攻勢，藉着排頭位的韋少起步速度慢，諾利斯相當有決心即搶先取得頭位，讓韋少跌落第二，精彩表現令全場英國車迷歡呼。

不過，韋少回穩之後在第3圈使用DRS不停施壓，經過兩圈的拉鋸爭逐，第5圈發動攻勢成功奪回領先位置，最終以1小時25分16秒938率先衝線，實現賽季六連冠，同時也是今季第8個分站冠軍。值得一提是紅牛保持賽季不敗，已收穫10連冠，而從上賽季阿布扎比站開賽開始已實現車隊11連勝，追平了麥拿侖保持的F1歷史紀錄。

至於諾利斯的精彩表現成為今站的最佳車手，獲得亞軍的他為麥拿侖車隊在今季首踏頒獎台，而7屆總冠軍的咸美頓不斷向23歲的諾利斯追擊，但最終以第3名衝線，這也是自1999年後首次有兩位英國車手在銀石賽道上一齊踏上頒獎台；諾利斯賽後坦言:「這周實在太瘋狂，如果沒有全體團隊在這段時間的努力，我們沒辦法到這一刻，我想大家都還有很多要學習的地方。」而麥拿侖另一車手比雅斯迪則獲第4名，雖然與頒獎台擦身而過，但這已是澳洲新秀今季的最佳成績，平治的另一名英國車手羅素排名第5。