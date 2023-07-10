港超聯　史提芬彭利拿奪5月MVP

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2022/23球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「5月最有價值球員」由冠忠南區巴西外援史提芬彭利拿奪得，這位正在辦理入籍手續的森巴射手豪言，新一季要「贏得更多」！

經過漫長球季後，2022/23球季於5月20日完成「賽馬會菁英盃」決賽後便畫上句號。當日冠忠南區與理文在悶熱天氣下交手，半場互交白卷。戰至55分鐘，史提芬彭利拿離門30碼罰球直射彎入上角，為這支地區球會打破悶局；完場前10分鐘該位森巴射手再接應長傳突破理文防線，長推直進殺入禁區，扭過對方門將射成2比0，協助冠忠南區贏得球會史上首項本地頂級聯賽錦標。

包辦全場兩個入球的史提芬彭利拿，不但贏得菁英盃決賽的最佳球員，更獲得專業評審團選為「2022/23球季：中銀人壽香港超級聯賽5月最有價值球員」。全季為冠忠南區攻入21個入球的史提芬彭利拿，本來與傑志中場米基爾在首輪投票獲相同票數，後來在香港體育記者協會投下決定性一票下，贏得2022/23球季最後一個「每月MVP」。

由於完成球季後便放假離港，史提芬彭利拿到今月初重返球會操練，才接過「最有價值球員」獎項。即使已相隔接近2個月，這位35歲的射手對於決賽射入世界波仍記憶猶新，「我們盡了最大的努力去贏取賽馬會菁英盃，那個入球仍然深刻印在腦海中，實在是奇妙的回憶。」為冠忠南區創下歷史後，他寄語隊友們繼續向前看：「上季拿到冠軍，新一季要更具野心。我希望能贏得更多，比上季贏得更多榮譽，也希望球隊及自己都能繼續進步。」