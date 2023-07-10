艾珊妮嘉不敵絲維杜蓮娜　噓聲中離場

兩位「媽媽級」球手白羅斯的艾珊妮嘉與烏克蘭的絲維杜蓮娜，周日在溫網女單的爭逐又再掀起話題，艾珊妮嘉在噓聲中離場:「我應該點做?」

自從俄烏戰事爆發以來，絲維杜蓮娜在比賽上遇上俄羅斯及白羅斯球手都是拒絕握手，而今仗完場後艾珊妮嘉只向示意，其後與球證握手後離場，被在場球迷報以噓聲，她賽後直言握手問題是否要再被放大，這是愚蠢的決定，應專注在網球賽事上。

「這實在太不公平，我應該點做?留低還等待?」艾珊妮嘉賽後被傳媒問到沒有握手離場，「她不想跟俄羅斯及白羅斯球手握手，我尊重她的決定。我覺得我沒有做錯，但我不能控制群眾。」這位33歲的前世界「一姐」以6比2、4比6、6比7(9比11)不敵絲維杜蓮娜，無緣8強。

對於艾珊妮嘉離場被噓，剛於3個月前誕下女兒的絲維杜蓮娜都不太懂得回答:「我估每位球手輸波，而沒有握手都會被噓...」其實，上月法網她不敵白羅斯名將莎芭蘭卡，因戰事問題而拒絕握手都被球迷報以噓聲。「我相信網球的組委會應該發出有關聲明，表示烏克蘭與俄羅斯及白羅斯球手現階段比賽都不會握手，我覺得這個訊息現時不是太清晰。」絲維杜蓮娜躋身8強後，將遇上世界第一的波蘭名將施華德。

被列為女單頭號種子的施華德，周日在落後一盤的情況下，以6比7(4比7)、7比6(7比2)、6比3力壓瑞士的賓錫絲。