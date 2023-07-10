【墨超】分心盃賽未回氣　利昂讓唔起帕丘卡

今日同大家研究墨超聯賽，利昂主場迎戰帕丘卡。利昂早前專注中北美洲冠軍盃，難免顧此失彼，導致聯賽成績勁跌Watt，開季首輪即輸波，帕丘卡就冇咁多牽掛，可以專心打聯賽，而且兩隊近4次交手，帕丘卡3勝1負，受讓平半下盤有計。（周二早上10時開賽）

利昂剛喺中北美洲冠軍盃過關斬將，決賽兩回合雙殺美職霸主FC洛杉磯，成功捧盃，表現冇得頂，不過針冇兩頭利，利昂為爭呢個盃令到聯賽成績急跌，跨季聯賽7仗僅得1勝，唯一一場勝仗係擊敗同樣要兼顧中北美洲冠軍盃嘅堤格雷斯，而佢哋捧盃之後抖咗唔夠1個月，今季墨超首階段又開鑼，首輪即以1比2不敵瓜達拉哈拉，聯賽跌勢似乎停唔到。

帕丘卡實力唔嘢小，佢哋係上季首階段冠軍，次階段亦排喺前列，雖然最後喺墨西哥冠軍盃1比2僅輸畀堤格雷斯，但喺墨超絕對係爭標分子，連同首輪作客1比1賽和FC馬薩特蘭，帕丘卡跨季聯賽4仗2勝2和不敗，作客成績亦硬淨，上季次階段作客9仗贏咗6場，加上同利昂對賽往績佔上風，今場有力搶分，下盤要捧場。