搵名將教路　馬古尼「地獄式」特訓3周誓留隊

曼聯中堅哈利馬古尼上季淪為後備之後，今夏面臨被出售，呢位30歲英格蘭國腳發奮圖強，前往葡萄牙搵昔日車路士鐵衞卡華奴教路，已經進行3星期特訓，誓要提升狀態，力保紅魔鬼位置。

哈利馬古尼4年前以天價8,000萬鎊(約8億港元)轉會費，由李斯特城加盟曼聯之後，表現一直備受批評，上季被新帥坦哈格打入冷宮，僅於英超8次擔任正選，關於出售馬古尼嘅消息此起彼落，近日更傳出坦哈格準備褫奪佢嘅隊長臂章。

哈利馬古尼自知前途危危乎，決定趁抖暑期間加操，原來佢3星期前已經去到葡萄牙，搵卡華奴親自指導防守技術，每日操練3課，即使曼聯已經展開季前集訓，佢仍然留喺葡萄牙繼續進行「地獄式」訓練，務求以最佳狀態歸隊，說服坦哈格留用佢。同行仲有曼聯後衞達洛治，似乎呢位葡萄牙國腳都有危機感，希望參加特訓提升表現。

至於現年45歲嘅卡華奴球員時代曾經效力波圖、車路士、皇馬等球隊，捧過葡超、英超、西甲、歐聯等多項錦標，亦係葡萄牙奪得2016年歐國盃冠軍成員，現時擔任葡萄牙國家隊助教，馬古尼獲得呢位「大師級」中堅教路之後，新一季能否脫胎換骨，大家拭目以待。