香港隊　U22公布33人初選名單展開集訓

為備戰亞洲足協23歲以下「亞洲盃」2024外圍賽，以及2022年杭州亞運會，足總周一（10日）晚上公布33人港隊U22初選名單，大軍將於7月24日至8月1日，在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行本地集訓。

今次33人名單中，余在言、伍瑋謙及黃皓雋等，曾入選大港腳的主力悉數在陣，而效力日本足球聯賽球隊滋賀湖王的中堅梁祐維，則成名單中唯一外流球員。23歲以下「亞洲盃」2024外圍賽將於9月初展開，被分配在E組的港隊，同組除了東道主烏茲別克外，還包括伊朗及阿富汗，而杭州亞運則在9月尾舉行，但參賽球隊仍未落實，每隊將可挑選3名超齡球員助陣。

33人初選名單如下:

門將： 盧兆崎、伍瑋謙、龐焯熙、雲天樂

後衞：陳潤潼、周子謙、甘智健、郭縉諾、黎皚韜、羅焯熙、梁祐維、宋紘毅、 曾以行、嚴啟倬、葉卓文

中場：鄭進泓、邵昀俊、何瀧浩、林樂賢、劉君正、趙聡悟、鄧筵霑、余在言

前鋒：張廣然、陳傲軒、柏 拔、何家智、宏愷志、劉家喬、李樂謙、馬希偉、

馬 斐、黃皓雋