齊齊失一盤！艾卡華斯祖高域溫網相遇差2步

世界「一哥」艾卡華斯與爭取做「8冠王」的塞爾維亞球王祖高域，在溫網相遇火併又拉近一步，二人分別與對手激戰4盤，周一有驚無險地闖入男單8強，僅差兩步將可實現這場王者對決。

西班牙小天王艾卡華斯面對2021年亞軍的意大利名將貝納天尼，開局遇上考驗，經過調整後在落後一盤情況下以3比6、6比3、6比3、6比3，取得8強席位，並將遇上淘汰了迪米杜夫的20歲丹麥新星魯尼爭逐，而這個對戰組合也成為溫網史上首次出現兩位21歲以下球員爭逐半準決賽。「我們一齊成長，通過不同的級別，亦打了很多出色的賽事。」艾卡華斯對迎戰魯尼充滿期待，「能夠跟他在大滿貫8強碰頭，我會好好享受，亦希望令球迷都可以享受這場比賽。」

至於爭取再寫歷史的上屆盟主祖高域，在較早時段繼續他與波蘭發球機器的哈卡茲的爭逐，皆因前日他們兩盤結束後已接近晚上11時的大會限時規定，艱苦地憑刁時局袋走兩盤的祖高域在周一的續戰面對哈卡茲強勁發球的壓力，先失一盤，而在第4盤把握了中段的一個破發機會，最終這位36歲球王全場以7比6(8比6)、7比6(8比6)、5比7、6比4，生涯第14次躋身溫網8強。

值得一提是今仗二人共轟出51個ACE球，當中哈卡茲發了33個。祖高域將與7號種子的俄羅斯魯列夫爭逐4強資格，「我已經準備好了，比賽愈來愈難打，今天及昨天的對戰實在很接近，但當中累積了很多經驗，讓我知道自己準備了。魯列夫多年來都是世界前10球手，而他正爭取個人首個大滿貫準決賽，我希望這不會發生。」