注入台灣球風　滿貫打出團隊精神衝擊錦標

一年容易又開季，甲一十路雄師積極變陣，「綠軍」滿貫更大刀闊斧換帥、換洋將、換新血，冀打出團隊籃球真諦，換隊史首冠。

「新秀注入活力，中生代孭起重任，老將傳授經驗，這樣一隊波是最好的。」蔡再懃說。

台灣教練接掌帥印

滿貫上季如坐過山車，榮登常規賽一哥，但四強不敵香港東方，奪季而回。改變勢在必行，「綠軍」由教練團入手，請來SBL最年輕主帥徐仲毅，配搭助理教練張峻庭和陳承謙，冀複製寶島「快狠準」的球風：「滿貫蠻多優秀射手，也具備傳球視野，非常適合快速球風。」

陣容方面，滿貫有五個新人：洋將蓋帝斯鞏固內線，李琪充當炮台，楊子豐、蕭瑋耀和葉俊鋒注入新血。徐仲毅強調所有人必須挺身而出，分擔王牌蔡再懃的壓力：「以往單打較多，但籃球是團隊運動，一個人能力再強也拿不到冠軍。」另一方面，滿貫主力老化，方誠義和黃鎮煒邁向四十大關，阿懃期待新人注入活力：「阿蕭是甲一新秀，（對東方）慈善賽一來就打正選，可見教練很看重他。希望新秀注入活力，中生代孭起重任，老將傳授經驗，這樣一隊波是最好的。」

香港沒有職業聯賽，但徐仲毅認為「Big 4」與台灣球隊水平相近，分別在於訓練時間。「我常常告訴球員，你領了薪水就是職業。團隊訓練只有兩小時，你不只要準時，還要提早到，再額外抽時間提高個人技術。我知道他們白天工作，身體很累，但只要目標一致就有動力。」目標不言而喻——冠軍。

阿懃效力南華期間，贏盡銀牌和聯賽，於2019年跳出舒適圈，只為贏一個「不一樣的冠軍」。「南華是老牌班霸，無論我、Duncan（惠龍兒）或楊和走了，照樣拿到冠軍。滿貫近年冒起，不說冠軍，我每次出手都比以往辛苦，但愈不容易愈想得到，也愈大滿足感。」新人事，新作風，能否帶來新氣象有待分曉，但他相信朝著正確方向：「新教練著重防守，提高進攻速度和空間，讓每個人都有出手機會，並且仿效職業，用數據說話，發現問題馬上調整。」

隊長歐陽維江上季場均取得9.4分，是華人第三得分點，今季角色有變：「有阿琪（李琪）和CJ（蓋帝斯）在，我會做多些防守和提場工作，畢竟老了，想幫下新晉球員。」維江20歲開始甲一生涯，眨眼34歲，希望退役前一嘗冠軍滋味：「我打過港隊，入過（聯賽）四強、決賽，只差一個冠軍，目標是贏冠軍退休。」

全能中鋒傳射俱能

滿貫上季鎩羽而歸，原因之一是荷利菲特季末加盟，磨合時間不足，故今季一早落實蓋帝斯擔任外援。這個29歲、身高2米13的美籍中鋒，前東家為新加坡騰飛之獅，於ABL場均取得21.8分12.4籃板，有望彌補「綠軍」內線短板。

「滿貫有天賦滿滿的小將、聰明的老將，球風明快，也有團隊精神。我希望以身作則，每場用盡100%努力，贏盡可能多的比賽。」蓋帝斯偶像是「巨無霸」奧尼爾，但打法偏向「小丑」祖傑，是全能型中鋒：「我會傳球、跑位、射三分，基本上什麼都做。」外援肩負進攻重任，但蔡再懃認為蓋帝斯作用不只如此：「他不只扮演終結者，也樂於分享，相信整體流轉性、助攻和外圍出手都會提高。」

蓋帝斯打了七年職業，被問到有什麼「職業建議」，他回答籃球不只是球場上的事：「你必須吃足夠和正確的食物，做額外的重訓、有氧運動，好好拉筋伸展。你照顧好身體，身體才會照顧你，讓你繼續追求目標。」

滿貫陣容

領隊：王嘉俊

經理：何藻怡

主教練：徐仲毅

助理教練：張峻庭、陳承謙

球員：葉俊傑、李琪、方誠義、葉俊鋒、林俊光、張偉康、黃鎮煒、鄧志恒、張彬賢、楊子豐、蔡再懃、歐陽維江、蕭瑋耀、蓋帝斯